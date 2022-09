Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il centrocampista: Mourinho aspetta

Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua i contatti con Giuseppe Riso

Dopo un’estate tormentata si torna a parlare di Davide Frattesi. Il giocatore del Sassuolo, da inizio mercato, è un obiettivo della Roma per rinforzare il centrocampo, quello che adesso sembra un reparto fragile e facilmente penetrabile. A quanto pare Pinto e l’agente del calciatore sono in continuo contatto. Mourinho ne ha bisogno.

Calciomercato Roma, altro centrocampista in arrivo?

Il General Manager della Roma non si è mai nascosto come dichiarato, nell’ultima conferenza stampa, ha confessato: “A parte i giocatori della Roma, il mio preferito in serie A è Frattesi“. I giallorossi vorrebbero sfruttare la clausola che prevede il 30% sulla rivendita. I club proveranno a parlarsi nel mercato di gennaio.