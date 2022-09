Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo di Zaniolo: i dettagli

Calciomercato Roma, il rinnovo di Zaniolo priorità di Pinto

La Roma riabbraccerà a breve Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio alla spalla subìto contro la Cremonese: il talento giallorosso tornerà disponibile probabilmente contro l’Atalanta domenica 18, ma intanto la priorità per il dg Tiago Pinto è quella di discuetere il suo rinnovo di contratto.

Mercato Roma, la richiesta di Zaniolo è da top player

Come riporta in edicola Il Messaggero, l’entourage di Zaniolo in questo momento chiederebbe un ingaggio da top player, mentre la società partirebbe da una proposta di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus a salire. Bisognerà sedersi al tavolo delle trattative per avvicinare le parti.