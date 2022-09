Cessione Inter, Zhang cerca acquirenti: spunta una nuova pista dall’America

Nuovi sviluppi societari in arrivo

Zhang tratta l’Inter, incontro con Goldman

Steven Zhang é da tempo alla ricerca di un socio di minoranza ma la possibilità che il club venga ceduto per intero è sempre più concreta. Nella serata di mercoledì, durante la sfida tra Inter e Bayern, erano presenti a San Siro alcuni emissari della banca Goldman Sachs che avrebbero avuto un colloquio con i manager nerazzurri.

Vivek Ranadivé nuovo possibile acquirente dell’Inter

Zhang, nel frattempo, è volato in California per incontrare l’indo-americano Ranadivé, proprietario della squadra di NBA, i Sacramento Kings. Ranadivé era rientrato già tra i possibili partner di Gerry Cardinale per l’acquisizione del Milan. L’unico nodo rimane la cifra enorme di debiti(275 milioni)che la società nerazzurra deve risanare entro il 2024.