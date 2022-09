ESCLUSIVA – Presidente Corsi: “Roma missione impossibile, ma Pjaca…”

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto oggi ai nostri microfoni in esclusiva per parlare del match casalingo di lunedì della squadra di Zanetti contro quella della Roma di Mourinho. Il patron toscano, ha parlato poi di uno degli acquisti in casa toscana, Marko Pjaca, trequartista in prestito dalla Juventus.

Face to Face con il presidente Corsi

Che partita si aspetta dai suoi lunedì sera?

“Roma missione quasi impossibile. Tra tutte le big, per il nostro trascorso, difficilmente abbiamo fatto risultato. Mi ricordo una volta, con lo stadio chiuso, perché l’osservatorio di Roma ci aveva imposto così, si vinse con un gol di Pozzi. Oppure ricordo un 2-2 con i gol di Vannucchi e Giovinco. Per trovare energie e fiducia mi appello, al fatto, che a volte si può farcela. Poi la Roma è una squadra di altissimo livello, mi auguro di trovarla un po’ stanca, per il resto sarà il campo a dire se saremo in grado di impegnarli”.

Cosa si aspetta dal suo più grande acquisto estivo, Marko Pjaca?

“Mi aspetto che esploda. Empoli è un ambiente perfetto per questi tipi di calciatori che sono in fase di recupero e crescita. La nostra gente e i nostri tifosi sapranno fare il resto dandogli fiducia”.