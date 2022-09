Il Napoli vince al fotofinish, ci pensa Raspadori (1-0)

Un gol di Raspadori in zona Cesarini regala i tre punti al Napoli

Il Napoli di Spalletti soffre più del previsto contro lo Spezia, pesano le fatiche di coppa. Per sbloccare la gara bisogna attendere il minuto 89 quando il nuovo acquisto Raspadori trova il gol vincente che vale i tre punti per gli azzurri di Spalletti.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 5,5; Anguissa 5,5 (12′ st Zielinski 6,5), Ndombele 5 (1′ st Lobotka 6,5), Elmas 5,5 (30′ st Gaetano 6); Politano 6 (17′ st Lozano 5,5), Raspadori 7, Kvaratskhelia 6,5 (22′ st Simeone 5,5). A disp.: Marfella, Sirigu, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zerbin. All.: Spalletti 6

Spezia (3-5-2): Dragowski 6,5; Ampadu 5,5 (25′ st Hristov 6), Kiwior 7, Nikolaou 6; Holm 6, Agudelo 6,5 (36′ st Sala sv), Bourabia 6 (25′ st Ellertsson 6), Bastoni 5,5 (17′ st Kovalenko 5,5), Reca 5,5; Gyasi 5,5, Nzola 5. A disp.: Zoet, Zovko, Caldara, Sher, Strelec, Beck, Sanca. All.: Gotti 6

Arbitro: Santoro

Marcatori: 44′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Espulsi: –

Note: Al 38′ st ammonito Spalletti (N) per proteste, poi espulso al 91′