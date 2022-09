Inter, vittoria senza sorrisi

L’Inter vince e trova tre punti pesanti, ma ciò non basta a ritrovare il sorriso. Troppi musi lunghi e qualche tensione di troppo. Dzeko non gradisce la sostituzione, occhiataccia a mister Inzaghi prima di scalciare una bottiglietta per terra, richiamato alla calma dal compagno Cordaz. Una vittoria che non basta a ritrovare la giusta armonia, serve calma, a Inzaghi il compito di ricompattare lo spogliatoio e far tornare il sereno.