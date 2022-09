Napoli-Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La sesta giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Napoli e Spezia. I partenopei, dopo la magica serata contro il Liverpool, tornano davanti al proprio pubblico per continuare a vincere. La squadra di Spalletti è la più in forma di questo inizio di campionato e gira a meraviglia. Si è però fermato Osimhen, che ne avrà per qualche tempo. Al suo posto ci sarà Simeone, ma occhio anche alla candidatura prepotente di Raspadori.

Napoli-Spezia, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola

Napoli-Spezia, precedenti

In casa del Napoli, ci sono solo due precedenti tra queste due squadre e sono relativi alle due stagioni appena trascorse. Curiosamente, lo Spezia ha sempre vinto al San Paolo. Due anni fa, rimontò i partenopei per 2-1: dopo l’iniziale vantaggio di Petagna ci pensarono Pobega e Nzola. L’anno scorso, invece, fu sufficiente un’autorete di Juan Jesus.

Napoli-Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.