Palermo-Genoa 1-0 Decide il match una rete del solito Brunori

Il Palermo batte il Genoa

Il Palermo torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo la corazzata Genoa grazie ad una rete di Brunori nella ripresa.

Parte bene il Genoa e pressa il Palermo nella sua metà campo, al 3′ clamorosa occasione per Ekuban che si ritrova solo davanti a Pigliacelli ma sbaglia clamorosamente la conclusione. Al 24′ è il Palermo ad avere l’occasione per il vantaggio ma Di Mariano incredibilmente davanti a Martinez servito da Brunori calcia a lato.

Al 32′ ancora Palermo pericoloso e Brunori in area si fa respingere la conclusione dal portiere rossoblu. Nella ripresa arriva subito il vantaggio dei rosanero, cross di Di Mariano e Brunori non fallisce l’occasione.Al 18′ Brunori si trasforma in difensore e sulla linea respinge per due volte le conclusioni di Yalcin e Bani, Il Genoa non ci sta e crea ancora tre occasioni che escono di un soffio a lato, nel finale chance anche per Puscas ma davanti al portiere perde il tempo per il tiro.

Il tabellino

Palermo (4-3-3): Pigliacelli ; Buttaro , Nedelcearu , Marconi , Mateju (89′ Sala sv); Segre , Stulac (84′ Gomes sv), Saric (60′ Damiani ); Di Mariano (84′ Soleri ), Brunori (89′ Vido ); Elia . All. Corini

Genoa (4-4-2): Martinez; Hefti (79′ Puscas), Bani, Dragusin, Pajac (64′ Galdames) ; Jagiello (52′ Aramu) Badelj (64′ Strootman) Frendrup, Portanova (52′ Yalcin); Coda, Ekuban. All. Blessin

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria)

Reti: 48′ Brunori

Ammoniti: 21′ Mateju, 28′ Brunori, 44′ Pajac, 56′ Stulac, 63′ Badelj, 81′ Frendrup

Spettatori: 23.643