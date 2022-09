Niente Sampdoria per Origi

Il Milan fa visita alla Sampdoria, novità di formazione in casa rossonera, in attacco non ci sarà Origi, vertice alto sarà Giroud.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Augello; Vieira; Gabbiadini, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.