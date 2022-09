Atalanta-Cremonese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di Serie A si aprirà con il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese. Da una parte, la capolista della Serie A con ben 13 punti raccolti in 5 partite. Nonostante i tanti infortuni (mancheranno ancora Zapata e Muriel), la Dea sta mantenendo un ruolino di marcia invidiabile e punta a confermarsi. In attacco ci saranno ancora Lookman e Holjund supportati da Ederson. La Cremonese, invece, punta a fare la prima vittoria stagionale, anche se non sarà facile. Alvini punta ancora sulla coppia Dessers-Okereke.

Atalanta-Cremonese, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Højlund, Lookman

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Baez, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke

Atalanta-Cremonese, precedenti

Ci sono 5 precedenti tra le due squadre a Bergamo con la Cremonese che non è mai riuscita a vincere: ci sono infatti 2 vittorie nerazzurre e 3 pareggi. Nell’ultimo precedente arrivò un pareggio per 1-1: era il 1996 e segnò Maspero per i grigiorossi e Pisani per gli orobici.

Atalanta-Cremonese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport.