Bologna-Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Bologna-Fiorentina è da sempre una delle sfide più affascinanti del nostro campionato, tra le squadre non di primissima fascia. Questa volta, però, le due formazioni sono tenute anche a fare risultato. Il Bologna ha appena esonerato Mihajlovic e la proprietà è stata molto chiara con i giocatori: da adesso non sono ammessi passi falsi. La Fiorentina, invece, è reduce dal pareggio interno di Conference contro il Riga. In campionato ritornerà dal primo minuto Jovic che deve dare una scossa al suo inizio di stagione.

Bologna-Fiorentina, probabili formazioni

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumi; De Silvestri, Moro, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil

Bologna-Fiorentina, precedenti

In 70 precedenti giocati a Bologna, il Bologna ne ha vinti 25, la Fiorentina 17 e ci sono stati 28 pareggi. Il Bologna non riesce però a vincere dalla stagione 12/13 quando prevalse per 2-1. L’anno scorso, invece, i viola ebbero la meglio per 2-3 con i gol di Maleh, Biraghi e Vlahovic, mentre per il Bologna andarono a segno Hickey e Musa Barrow.

Bologna-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.