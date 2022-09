Calciomercato Juventus, altro francese per Allegri: i dettagli

Calciomercato Juventus, i bianconeri si muovono per Gennaio

Dopo aver sondato il terreno per il sostituto di Angel di Maria, la Juventus si rimette già a lavoro. Angel Correa, dell’Atletico Madrid, è il profilo adatto per sostituire l’argentino. Ma i problemi non sono finiti perchè ora la mossa è quella di andare a rinforzare il centrocampo. Federico Cherubini, ds della Juventus, punta i suoi occhi verso la Francia su una vecchia conoscenza di Juventus e Roma.

Juventus, Houssem Aouar per il centrocampo

L’infortunio, inaspettato, di Pogba e la poca costanza dimostrata nelle recenti partite, ha fatto si di cercare nuovi centrocampista per i bianconeri. Tra gli obiettivi sarebbe tornato il nome di Houssem Aouar, in passato accostato più volte alla “Vecchia Signora”. Il centrocampista del Lione in scadenza di contratto a giugno 2023. Il classe 1998 è una mezzala di qualità che garantisce gol ed assist ai compagni.