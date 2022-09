Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo per l’estate: arriva a parametro zero

Calciomercato Milan, la dirigenza pensa già al futuro

Il 1 settembre si è chiuso il calciomercato ma le big italiane continuano a muoversi per cercare un occasione a parametro zero. Una di queste è il Milan. Mister Pioli ha iniziato la stagione con le “solite” ali a destra, Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Maldini e Massara, però, hanno in mente di rinforzare la rosa cercando di trovare un giocatore che possa alzare la qualità della rosa.

Milan, il rinforzo si chiama Marco Asensio

Marco Asensio è il profilo perfetto scelto da Maldini e Massara per dare alla squadra più qualità e più gol. Per Il 29enne spagnolo, sembra infatti, agli sgoccioli la sua avventura con il Real Madrid. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe accelerare la trattativa visto anche il Decreto Crescita.