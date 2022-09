Juventus-Salernitana 2-2 Pari tra le polemiche all’Allianz Stadium

La Salernitana stoppa la Juventus

Finisce tra le polemiche Juventus-Salernitana, al 93′ viene annullato il gol del 3-2 a Milik a causa di un fuorigioco quantomeno dubbio di Bonucci.

La Juventus non avrebbe meritato la vittoria, sia chiaro, ma nel finale ha assediato l’area della Salernitana, riuscendo quasi a compiere un miracolo. Primo tempo inguardabile per i bianconeri che vanno sotto grazie alle reti di Candreva ed al 48′ del solito Piatek. Squadra di Allegri inguardabile che esce tra i fischi.

Nella ripresa i bianconeri ci provano ed al 51′ Kostic crossa in area e di testa Bremer insacca. La Juventus ci crede e con Vlahovic due volte e con Milik sfiorano il pari, Dia mette i brividi a Perin al 79′, ma il portiere bianconero si allunga e para. E’ Milik per due volte con un tiro a giro in area e con una conclusione dal limite a sfiorare il pari. Al 91′ rigore per la Juventus causato da un atterramento di Alex Sandro e Bonucci sulla ribattuta insacca. La squadra di Allegri ci crede e segna con Milik di testa, ma tra le polemiche l’arbitro Marcenaro annulla.

Juventus Salernitana 2-2: risultato e tabellino

Reti: 19′ Candreva, 45’+3′ Piatek rig., 51′ Bremer, 90’+2′ Bonucci

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (62′ Alex Sandro); McKennie (84′ Soulé), Paredes, Miretti (62′ Fagioli); Kean (46′ Milik), Vlahovic, Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Danilo, Gatti, Rugani, Iling-Junior

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Maggiore (81′ Kastanos), Coulibaly, Mazzocchi; Piatek (60′ Botheim), Dia (81′ Bonazzoli). All. Nicola. A disp. Bradaric, Capezzi, De Matteis, Fiorillo, Gyomber, Iervolino, Motoc, Pirola, Sambia, Valencia

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: 26′ Paredes, 32′ Kean, 45’+3′ Bremer, 54′ Piatek, 72′ Sepe

Espulso: 90’+5′ Milik (doppia ammonizione), 90’+9′ Cuadrado