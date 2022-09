Juventus-Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In 3 precedenti a Torino, la Salernitana non ha mai vinto né segnato

Dopo le tante critiche ricevute nell’ultima settimana (tra il pareggio di Firenze e la sconfitta di Parigi), la Juventus si prepara a una settimana intensa, complicata e importante. Per cominciarla ci sarà la sfida in casa contro la Salernitana. I granata sono un’altra squadra rispetto alla scorsa stagione, avendo aggiunto solidità e qualità in tutti i reparti. I bianconeri devono però vincere, anche se la squadra continua a essere falcidiata dalle assenze: mancherà anche Locatelli, oltre a Di Maria (che forse recupererà per il Benfica).

Juventus-Salernitana, probabili formazioni

Juventus(4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli

Juventus-Salernitana, precedenti

Sono solo 3 i precedenti tra queste due squadre a Torino e sono a senso unico con 3 vittorie bianconere. La Salernitana, inoltre, non è mai riuscita a segnare in casa della Juventus. L’anno scorso terminò 2-0 grazie alle reti di Dybala e Vlahovic. Il precedente più recente, prima, era quello della stagione 98/99 quando la Juve vinse 3-0 con una tripletta di Inzaghi.

Juventus-Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.