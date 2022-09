Lazio-Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la larga vittoria in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio si tuffa nuovamente nel campionato, affrontando, in casa, l’Hellas Verona. Gli scaligeri sono una squadra profondamente cambiata rispetto allo scorso anno e in gran difficoltà. L’ultima vittoria, però, contro la Sampdoria ha risvegliato i ragazzi di Cioffi con Lazovic scopertosi trascinatore. Nei biancocelesti guiderà l’attacco Immobile con Milinkovic che, dopo aver riposato in coppa, tornerà a prendere in mano il centrocampo.

Lazio-Hellas Verona, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna

Lazio-Hellas Verona, precedenti

In 25 precedenti a Roma, la Lazio ha vinto in 13 occasioni, con 9 pareggi e 3 vittorie dell’Hellas. Una di queste 3 arrivò 2 anni fa, nella stagione 20/21 quando gli scaligeri vinsero per 1-2 grazie alle reti di Tameze e all’autogol di Lazzari. La precedente vittoria del Verona era datata 84/85, l’anno dello scudetto. La scorsa stagione ci fu un pirotecnico 3-3 con Jovane Cabral, Pedro e Felipe Anderson che pareggiarono i gol di Simeone, Lasagna e Hongla.

Lazio-Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.