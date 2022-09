Lazio-Verona, risultato, tabellino e highlights (2-0)

La Lazio supera il Verona 2 a 0, tutto nella ripresa, prima il vantaggio di Immobile e nel finale il raddoppio firmato Luis Alberto. Tre punti importanti per la classifica biancoceleste.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (30′ st Hysaj 6), Casale 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, M. Antonio 6 (20′ st Vecino 6), Basic 6 (10′ st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 5,5 (20′ st Cancellieri 6), Immobile 7, Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Romagnoli, Romero, Kamenovic, Bertini. All.: Sarri 6,5.

Verona (3-4-1-2): Montipò 6,5; Hien 5,5, Ceccherini 5,5 (15′ st Cabal 5), Coppola 5,5; Terracciano 6 (16′ st Depaoli 5,5), Ilic 5, Veloso 5,5 (35′ Tameze 5), Doig 5; Lazovic 5 (25′ st Hrustic 5,5); Lasagna 5,5 (25′ st Kallon 5,5), Henry 6. A disp.: Perilli, Berardi, Faraoni, Verdi, Hongla, Djuric, Piccoli, Gunter, Dawidowicz, Cortinovis. All.: Cioffi 5,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 23′ st Immobile, 45′ st Luis Alberto

Ammoniti: Luis Alberto, Hysaj (L); Veloso, Ceccherini, Coppola, Cabal, Hien, all. Cioffi (V)

Espulsi: nessuno