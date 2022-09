Lecce-Monza, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al Via del Mare di Lecce ci sarà lo scontro tra le due neopromosse, Lecce e Monza. I salentini hanno raccolto appena due punti in classifica in 5 giornate, frutto dei pareggi con Empoli e Napoli. Ma ancora peggio ha fatto il Monza che è ancora a secco. Stroppa traballa e, se finora si è salvato, una sconfitta contro i giallorossi potrebbe essere fatale.

Lecce-Monza, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Pablo Marì; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari

Lecce-Monza, precedenti

Questo è il primo precedente in assoluto tra le due squadre in Serie A. L’anno scorso, in Serie B, quando il Monza venne a far visita al Lecce, tornò a casa con 3 gol presi, segnati da Strefezza, Di Mariano e Coda.

Lecce-Monza, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.