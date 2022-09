Marika Fruscio fa infiammare il web

La showgirl napoletana si gode la vittoria del suo Napoli rilassandosi presso un centro SPA, la bellissima conduttrice tv si mostra in grande spolvero. Foto che non passano inosservate e che i followers della bellissima Marika Fruscio dimostrano di apprezzare. Like a ripetizione e web impazzito.