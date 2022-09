Roma, rientro tra i convocati per due top. Out Karsdorp e Zalewski

Buone notizie per Mourinho, Zaniolo e Abraham partono con la squadra

La Roma, pochi minuti fa, è partita con un volo per Firenze dove raggiungerà Empoli con il pullman. I giallorossi sono attesi dalla sfida di domani sera il quale affronteranno la formazione di Zanetti alle ore 20:45. Può sorridere Mourinho che ritrova a disposizione Zaniolo e Abraham dopo che hanno saltato le ultime partite della Roma. Entrambi hanno superato i problemi alla spalla e tornano tra i convocati dopo gli ultimi allenamenti svolti con la squadra.

Zalewski e Karsdorp saltano Empoli

Discorso inverso, invece, per Zalewski e Karsdorp alle prese con problemi fisici e non saranno a disposizione per la partita del Castellani. In dubbio per entrambi, anche, il match di giovedì contro Helsinki.