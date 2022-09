Sassuolo-Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il pomeriggio di Serie A mette di fronte Sassuolo e Udinese. I padroni di casa devono far fronte a diverse assenze nel reparto avanzato con Berardi e Traorè ancora ai box. Dionisi punterà ancora su Pinamonti con Kyriakopoulos e Laurientè ai suoi lati. L’Udinese, invece, dopo la vittoria sulla Roma si è riscoperta squadra solidissima e dalle grandi potenzialità. Becao guiderà ancora la difesa con Beto che tornerà a far coppia con Deulofeu in avanti.

Sassuolo-Udinese, probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Sassuolo-Udinese, precedenti

In 9 precedenti a Reggio Emilia, il Sassuolo è riuscito a vincere soltanto 1 volta, con 5 pareggi e 3 vittorie dell’Udinese. Lo scorso anno finì in parità: al gol di Scamacca rispose Nuytnick per i bianconeri. L’ultima vittoria dei friulani è datata 2020 e fu firmata da un gol di Okaka, mentre l’unica vittoria neroverde risale al 2016 e protagonista fu Defrel con il gol decisivo.

Sassuolo-Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.