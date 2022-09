Calciomercato Inter, Inzaghi detta le direttive: il caso Radu insegna

Calciomercato Inter, dubbio Onana

La scorsa stagione mister Inzaghi manca lo scudetto, anche, a causa della papera di Radu in trasferta a Bologna. Quest’anno Marotta prende un sostituto di tutt’altro valore, Andrè Onana. Per il portiere camerunese contro il Bayern, arrivato in estate a parametro zero dall’Ajax, si è trattato del debutto assoluto in gare ufficiali con la maglia dell’Inter.

Inter, tra campionato e coppa

Samir Handanovic sarà il portiere titolare per il campionato. Anche se non felice di questo cambio di pensiero, Inzaghi è costretto a farlo per non ripete l’errore di Radu a Bologna. Quindi la decisione è stata presa, Andrè Onana sarà il portiere della Champions.