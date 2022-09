Calciomercato Inter, Marotta sogna il grande colpo in attacco: c’è il si di Inzaghi

Calciomercato Inter, Lukaku e la decisone sul suo futuro

Dopo la trattativa che ha riportato Lukaku a Milano, Marotta è molto abile in questo ma ora dovrà vedersela con un problema più grande. La situazione dell’attaccante belga, la sanno in molti, Marotta compreso: “Per ora sfruttiamo l’apporto che può darci Lukaku, poi vedramo insieme al Chelsea: è difficile fare pronostici oggi”.

Calciomercato Inter, Firmino la soluzione di Marotta

L’attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione, costerebbe 20-25 milioni di euro. Però Marotta aspetta e lo prende gratis. Firmino ha il contratto in scadenza il 30 giungo 2023 e l’Inter, vista anche l’uscita di Dzeko, si troverebbe in condizioni favorevoli per offrire al giocatore in triennale da 5 milioni netti agevolata anche dal Decreto Crescita.