Calciomercato Inter, Zhang la fine di un era: i dettagli

Probabile cambio di gestione per la società milanese

Ormai da un po’ di tempo a questa parte non si fa altro che parlare di un possibile passaggio di gestione della società neroazzurra. Con i rilevanti cambiamenti all’interno del famiglia Zhang, inevitabilmente le ripercussioni interesserebbero anche l’Inter. Dalla Cina è arrivato un drastico stop. Il calcio italiano non è più ritenuto un settore rilevantemente strategico sul quale investire. Conseguenza anche della crisi che sta attraversando la Suning, azienda della famiglia Zhang. Il prestito con interessi folli da oltre il 10% è stato ottenuto dall’ USA Oaktree Capital Management LP. Il problema è che a meno di due anni dalla scadenza, il presidente cinese si trova in una situazione finanziaria tale da non poter andare a ripagare tale prestito. Da qui parte di conseguenza la necessità di trovare nuovi investitori.

Calciomercato Inter, esclusa al momento una situazione come quella del Milan

Al momento la cosa certa è che sembra esclusa una prassi simile a quella che interessò il Milan, dove la compagine Elliott subentrò in prima persona nella società rossonera. La strada più percorribile infatti sembrerebbe quella di dare in mano alla Goldman Sachs l’Inter. Mossa più che obbligata qualora Zhang, non trovasse il modo di ripagare il debito. Ed ovviamente con i tempi sempre più stretti piuttosto che perdere la società milanese sarebbe più opportuno venderla. Se l’offerta giusta arriverà sicuramente l’Inter verrà venduta determinando di fatto la fine di un era che l’ha vista tornare competitiva e ambiziosa.