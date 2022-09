Calciomercato Juventus, l’attaccante torna in gruppo: sorride Allegri

Juventus, in tribuna Chiesa, Pogba e Di Maria

Ieri sera in tribuna si sono visti gli uomini “cruciali” per questa Juventus, ovvero, Chiesa, Pogba e Di Maria. I primi due dovremmo aspettare per vederli in campo, mentre per il Fideo la situazione è diversa.

Juventus, gli aggiornamenti sul “Fideo”

Dopo l’infortunio subito, Angel Di Maria, è prossimo al rientro. Infatti il giocatore argentino dovrebbe essere recuperato per la sfida in casa con il Benfica mercoledì sera alle ore 21. I bianconeri sono costretti a rilanciarsi dopo la brutta figura fatta con la Salernitana. In gruppo torna anche Wojciech Szczęsny.