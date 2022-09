Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per il terzino: il calciatore torna nella Capitale?

Calciomercato Lazio, Valeri il terzino sinistro ideale per Sarri

La Cremonese lo ha preso due anni fa superando la concorrenza di diversi club, tra cui Vicenza e Salernitana, rendendolo un titolare fisso. L’anno scorso ha centrato la promozione in Serie A al secondo tentativo. Mister Alvini ci crede, lo sprona e lui lo ripaga “mangiando” la fascia come l’idolo Marcelo. Scartato a 13 anni dalla Lazio, ora il grande obiettivo di mercato per la fascia resta Emanuele Valeri, terzino della Cremonese. Nel mercato estivo non è stato dato nessun rinforzo a Maurizio Sarri, per quanto riguarda la fascia sinistra, e proprio il terzino romano potrebbe diventare l’arma in più per gennaio.

Lazio, Valeri prima avversario poi rinforzo

La sesta giornata di campionata per la Cremonese si è conclusa con un ottimo pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. L’autore del gol è proprio Valeri. Un avversario temibile che nel prossimo match, prima della sosta, affronterà proprio la “sua” Lazio. Le parole del giocatore sul rifiuto:” Ripartire dopo esser stato scartato? Ringrazio la mia famiglia, mi è sempre stata vicina e mi ha insegnato a non mollare mai“.