Calciomercato Roma, i giallorossi puntano il centrocampista: intrigo con il Milan

Liverpool su Douglas Luiz, strada in salita per la Roma

Mourinho non è troppo contento del rendimento del centrocampo fino a questo momento. L’assenza di Wijnaldum sta pensando più del previsto e Tiago Pinto vuole correre ai ripari. Tra i diversi nomi citati nelle ultime settimane, in pole c’è Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il giocatore è in scadenza a giugno 2023 ma sul centrocampista ci sono gli occhi del Liverpool. Attenzione, quindi, a Jurgen Klopp.

Possibile contropartita tecnica per arrivare al brasiliano

Per facilitare la trattativa i Reds starebbero pensando di inserire una pedina di scambio. Oxlade-Chamberlain non rientra più nei piani dell’allenatore tedesco e potrebbe essere offerto all’Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz. Il Liverpool non è mai un avversario semplice dentro e fuori dal campo, la strada si fa sempre più in salita per la Roma. I giallorossi devono però fare attenzione visto che il calciatore piace anche all’ad Paolo Maldini e al ds del Milan Massara.