Empoli-Roma 1-2 I giallorossi tornano alla vittoria

La Roma vince ad Empoli ed è seconda in classifica

Bella vittoria della Roma al Castellani di Empoli, i gol di Dybala e Abraham consentono alla truppa di Mourinho di guadagnarsi la seconda piazza in classifica dopo due sconfitte consecutive.

Mourinho schiera la coppia – non coppia Cristante-Matic con Abraham in attacco supportato da Dybala e Spinazzola, mentre Zanetti lancia la coppia Lammers-Satriano. Iniziano bene i giallorossi con Dybala che coglie il palo, poi tocca all’Empoli essere pericoloso con Pjaca che tira ma la difesa della Roma spazza via il pallone. Il vantaggio della Roma arriva al 17′ con Dybala che dal limite calcia sotto al sette. Al 23′ palo dell’Empoli con Satriano, nel finale arriva il pari dei toscani con Bandinelli che servito da Stojanovic batte di testa Rui Patricio. Nella ripresa occasione per la squadra di Mourinho con Ibanez che schiaccia di testa ma sulla riga Parisi salva. Al 71′ arriva il vantaggio dei giallorossi, Dybala dalla destra crossa in area ed Abrahan di piatto batte Vicario. Nel finale palo colpito dall’Empoli e rigore calciato sulla traversa da Pellegrini. Nel complesso bene la Roma che ha meritato la vittoria, bene anche l’Empoli che gioca bene ma appare un pò leggerino a centrocampo.

Il tabellino

Empoli Roma 1-2

Marcatori: 17’ Dybala, 43’ Bandinelli, 71’ Abraham

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (52’ Cacace); Haas (63’ Akpa), Marin (82’ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63’ Bajrami), Satriano Lammers (82’ Grassi). All. Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala (81’ Bove), Pellegrini, Abraham (81’ Belotti). All. Mourinho