Empoli-Roma, i giallorossi sfidano un loro obiettivo di mercato: i dettagli

Empoli-Roma chiude la giornata di Serie A con un sfida sulla fascia sinistra

Questa sera il monday night della sesta giornata metterà a confronto Empoli e Roma in un match fondamentale per i giallorossi che devono risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Europa League. Ma la gara di questa sera metterà a confronto anche due protagonisti della fascia mancina: Leonardo Spinazzola da una parte e Fabiano Parisi dall’altra.

Parisi già cercato dalle big della Serie A

Come riporta calciomercato.com, già nel mercato dello scorso gennaio, Inter, Milan e Napoli si erano mosse per capire i margini di trattativa per Parisi, trovando un muro da parte del presidente Fabizio Corsi. La Juventus, dal canto suo, sa che dovrà presto allestire un dopo-Alex Sandro e Cuadrado, e la Fiorentina, forte dell’asse consolidato con i vicini di casa, ha provato ad anticipare tutti già nelle ultime ore del mercato estivo. Ma l’Empoli non ha bisogno di vendere, né Parisi ha fretta di andarsene. Questa