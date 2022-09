Skriniar e Inter ancora insieme

Inter pronta a rinnovare il contratto a Skriniar, questa volta a cifre da record, in stile top player. Per il difensore pronto un ingaggio da 7 milioni a stagione, secondo in rosa al solo Lukaku. Dopo aver detto no al PSG l’Inter deve blindarlo per evitare di perdere il giocatore a fine stagione a parametro zero.