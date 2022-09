Juventus, l’attaccante di nuovo sul mercato: Cherubini a caccia del sostituto

Bianconeri e Kean, connubio non idilliaco

Come si dice, “tutti i nodi vengono al pettine”. Sembra proprio questo il migliore proverbio da additare alla questione Kean-Juventus. L’ attaccante dell’Everton classe 2000 ma in prestito ai bianconeri, sarebbe rimasto svogliatamente a Torino. La volontà del giocatore e del club era infatti quella di separarsi.

Il problema è che nel corso della recente sessione di mercato estiva, nessuna società si è fatta realmente avanti per aggiudicarsi il ventiduenne. Di fatto però ad oggi Kean resta una riserva, soprattutto dopo l’arrivo di Milik. Vedremo se nel corso della stagione sarà in grado di riprendersi una maglia da titolare oppure nel prossimo mercato di gennaio farà le valigie per altre destinazioni.