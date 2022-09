Lazio, il centrocampista da record: ecco l’oro di Sarri

Lazio, Milinkovic Savic e Immobile: che feeling tra i 2

Milinkovic Savic – Immobile: passaggio del primo, goal del secondo. Ormai è una consuetudine. Su 41 assist totali del serbo con la Lazio, 23 sono stati per il centravanti azzurro, almeno 7 in più di ogni altro giocatore per un suo compagno: 3 su 4 in questo inizio di stagione (Bologna, Sampdoria e ieri per l’1-0 contro Verona). Il calciatore serbo ieri è stato premiato per le sue 300 presenze con la maglia biancoceleste.

Lazio, Savic e Immobile da paura

“Milinkovic su 33 assist totali nella Lazio ne ha fatti 23 a me? Sergej è un giocatore incredibile, lui e Luis Alberto mi conoscono come mia moglie, gli dicevo una cena.” ha commentato così Ciro Immobile ai microfoni di Dazn. Savic, a sua volta, ha risposto all’invito dell’attaccante: “Ha detto che mi deve una cena? Ora me lo appunto, più tardi nello spogliatoio glielo ricordo“