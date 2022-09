Milan, problemi per Pioli: due rossoneri out per la Champions

Milan, problemi per i rossoneri causa infortuni

Il problema infortuni in casa Milan non è di certo una novità e questo Mister Pioli lo sa bene. I rossoneri affronteranno la Dinamo Zagabria e il Napoli in campionato l’allenatore dovrà affrontare gli infortuni di Origi e Rebic. Il problema del croato è più serio del previsto perché l’attaccante soffrirebbe di una piccola ernia in fase di risoluzione. Per ora non è previsto alcun intervento chirurgico, anche se le condizione del giocatore saranno monitorate. Quasi sicura la sua assenza contro il Napoli in campionato.

Milan, l’attaccante ai box

Anche Origi molto probabilmente non sarà disponibile nella partita di contro il Napoli. Il belga aveva accusato un problema muscolare nella vigilia della partita contro la Sampdoria, dolore che egli non ha ancora smaltito.