Roma, il calciatore rischia il posto: Mourinho è pronto a cambiare

Roma, il difensore potrebbe rischiare la titolarità

La difesa di Mourinho sta traballando, visti anche gli ultimi risultati con Udinese e Ludogorets. 6 goal subiti in 2 partite da squadre sicuramente più deboli destano non poche preoccupazioni all’allenatore giallorosso. La difesa della Roma deve dunque ritrovare la propria concentrazione, soprattutto Mancini, il quale in questo inizio di stagione è stato cambiato 3 volte in 5 partite. Il difensore è un leader nello spogliatoio giallorosso e ovviamente il suo ruolo in squadra non è messo in discussione, ma deve ritrovare lucidità, così come tutto il reparto difensivo.

Situazione della difesa della Roma

Ibanez viene da un buon inizio di stagione, anche se sul secondo goal del Ludogorets ha commesso una leggerezza che ha favorito il 2-1 dei bulgari. Idem Smalling, buon inizio di stagione per l’inglese anche se clamoroso il blackout che ha portato la Roma a perdere 4-0 con l’Udinese. La Roma deve, dunque, ritrovare la lucidità difensiva che è mancata nelle ultime 2 ore.