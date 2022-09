Beto lancia in orbita l’Udinese. Dybala sbanca Empoli

Sesta giornata non molto ricca in ottica Fantacalcio. Beto realizza l’unica doppietta ed ottiene la palma di Top assoluto del turno. Molto bene anche Dybala, protagonista ad Empoli mentre tornano al bonus Barrow, Bremer, Sensi e Messias. Vediamo ora per ogni ruolo i migliori e peggiori della giornata.

PORTIERI – Torna a ruggire il vecchio leone; il 7 pieno in pagella di Handanovic la dice lunga sulla sofferta vittoria dell’Inter contro il Torino. Alle spalle dello sloveno c’è Sepe. Il portiere della Salernitana colleziona un cartellino giallo, un rigore parato e due pallono in fondo al sacco! il tutto per un 6,5 di media che lo portano alla fantamedia del 7. Ancora migliore la prestazione di Di Gregorio (chissà se manterrà il posto col nuovo tecnico Palladino) che arriva al 6,5 do fantamedia nonostante la rete subita. Male Consigli a causa delle 3 reti subite (fm 3), peggio a livello prestazionale Musso, Skorupski e Terracciano, tutti destinatari di un 5,5 trasformatosi in 4,5 (4 per il viola) a causa dei gol incassati.

DIFENSORI – Demiral, Valeri e Martinez Quarta, tutti a segno, totalizzano un bel 9,5 di fantamedia e sono i migliori tra i difensori. Bene anche Toloi, Chiriches, Daniliuc e Kiwior, fermi a 7 perché non corroborati da bonus. Molto male Igor; il centrale della Fiorentina becca 4 in pagella che diventa 3 a seguito dell’espulsione. Poco meglio Ruan (4 compreso il rosso).

CENTROCAMPISTI – A centrocampo è foltissima la schiera dei calciatori che realizzano un gol e toccano quota 10 in fantapagella. Sono Bandinelli, Gonzalez, Messias, Candreva, Djuricic, Frattesi e Samardzic. Si fermano al 9,5 a causa dell’ammonizione Luis Alberto, Brozovic e Sensi. Decisamente negativa la giornata di Lorenzo Pellegrini (già la scorsa settimana sul podio dei peggiori) che sbaglia il rigore del possibile 1-3 e si merita un complessivo 2,5 di fantamedia. Poco meglio Cuadrado che si fa espellere e rimedia un bruttissimo 3.

ATTACCANTI – Beto sbanca la giornata. Il suo 13,5 frutto di una bella prestazione (voto 7,5) e della doppietta con la quale stende il Sassuolo, è inarrivabile per tutti gli altri. Benissimo anche Dybala che grazie ad un gol ed un assist si piazza al secondo posto con 11,5 di fantamedia. Stesso score ma mezzo punto in meno in pagella per il capocannoniere del campionato Arnautovic. Sono Kean e Leao i peggiori del turno. L’attaccante bianconero, mai brillante quest’anno, gioca male (4,5) e si ferma a 4 in fantamedia a causa di un giallo. Leao, migliore assoluto la scorsa settimana, era invece partito bene tanto da meritare comunque un 5,5 di media in pagella che però l’espulsione abbassa di un punto (fm 4,5).