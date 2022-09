Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano il colpo: arriva dalla Liga

Marotta guarda in Liga per l’esterno

Tra mille difficoltà economiche, l’Inter vuole comunque provare a regalare un grande colpo alla rosa di Inzaghi. In questo avvio di stagione i nerazzurri ne hanno risentito dell’assenza di Perisic a sinistra con Gosens che fatica a prendere la forma giusta e con Di Marco che convince più da terzo di difesa. Occhio, quindi, al colpo dal Barcellona.

L’addio di Gosens dà il via libera per Jordi Alba

In estate Jordi Alba era già stato proposto all’Inter ma le difficoltà legate alla proprietà nerazzurra ne hanno impedito l’affondo di Marotta per lo spagnolo. A gennaio si può fare, con Gosens che potrebbe essere ceduto in Bundesliga. Interesse forte del Leverkusen per il tedesco.