Calciomercato Juventus, duello con Roma e Inter per la fascia destra: i dettagli

Calciomercato Juventus, individuato l’erede di Cuadrado

In questo primo scorcio di stagione, la Juventus ha riscontrato non poche difficoltà ad andare sugli esterni con continuità: Juan Cuadrado, ad esempio, è uno dei giocatori che sta trovando maggiori problemi nell’esprimere al meglio le sue qualità. In questo senso, la soluzione può arrivare dal mercato e dalla Spagna: i bianconeri sarebbero interessati ad Alvaro Odriozola

Mercato Juventus, anche la Roma interessata a Odriozola

Secondo quanto riporta calciomercato.it, per lo spagnolo classe ’95 ci avrebbero provato in passato anche Atletico Bilbao e Roma, con i giallorossi che però con Celik e Karsdorp sono attualmente coperti in quella zona del campo, a meno di clamorosi ribaltoni. L’interesse della Roma si può riaccendere nel mercato di gennaio. Il calciatore piaceva anche all’Inter che lo cercava come erede di Dumfries.