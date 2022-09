Calciomercato, Luis Alberto si riprende la Lazio: allontanato il Siviglia

Seconda rete per lo spagnolo in campionato

Calciomercato Lazio, Luis Alberto al centro del progetto

Dopo essere stato al centro del mercato Luis Alberto si è ripreso la Lazio. Il centrocampista spagnolo, dopo un inizio titubante, ora è al centro della formazione di Sarri dopo aver messo a segno 2 gol in 6 partite smentendo il desiderio di quest’estate di tornare in Spagna.visto che il calciatore ha segnato il secondo gol in 6 partite nonostante il desiderio di quest’estate del trequartista di ritornare in patria sponda Siviglia.

C’è però da dire che che al club di Lotito non sono mai arrivate offerte concrete, visto che i biancocelesti continuano a chiedere 30 milioni di euro per il calciatore, con l’ex ds della Roma ora al Siviglia Monchi che offriva la metà con lo spagnolo che ha deciso poi di puntare sull’acquisto dell’altro trequartista Isco, arrivato a parametro zero dal Siviglia.