Inter, a Plzen per la vittoria: due i dubbi per Inzaghi

Inter, Inzaghi: “Gara importante, squadra forte fisicamente”

Dopo i tre punti persi, malamente, contro i bavaresi, i neroazzurri devono rialzarsi. Stasera si disputerà il match contro il Viktoria Plzen, valevole per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, che in classifica vede le due squadre a zero punti visto che nel match d’esordio hanno perso rispettivamente contro Barcellona e Bayer Monaco.

Le parole del tecnico sul match

Gara decisiva? “Mancandone ancora quattro probabilmente no, però sappiamo l’importanza che ha”. Poi sul conteggio dei punti: “L’anno scorso siamo stati bravi a farli, quest’anno sappiamo che il girone è più competitivo però, domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica”. Ed infine sul portiere: “Per quanto riguarda il portiere ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento”.