L’Inter espugna Plzen: in Repubblica Ceca finisce (0-2)

Prima vittoria in Champions League per la formazione di Inzaghi. Partita controllata dall’inizio alla fine con Dzeko che regala subito il vantaggio ai nerazzurri grazie ad un assist di Correa. Gara in discesa per i nerazzurri anche nel finale di primo tempo c’è un’occasione per parte. Ripresa che comincia con una tripla occasione dei nerazzurri che hanno già la possibilità di chiudere la gara. La formazione di casa resta in 10 per l’espulsione di Bucha su Barella che avvantaggia l’Inter che al 70′ riparte con Dzeko che serve Dumfries con l’olandese che regala i primi 3 punti alla squadra di Inzaghi.

Viktoria Plzen Inter: risultato e tabellino RETI: 20′ Dzeko 71′ Dumfries AMMONIZIONI: 12′ Sykora 15′ Kalvach 22′ Jemelka 60′ Bastoni 77′ Gagliardini ESPULSIONI: 61′ Buchu VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel (76′ Holik), Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach (75′ Ndiaye); Vlkanova (84′ Cermak), Sykora (72′ Jirka), Mosquera; Chory (73′ Bassey). Allenatore: Bilek. INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (64′ D’Ambrosio); Dumfries, Barella (74′ Gagliardini), Brozovic (83′ Asllani), Mkhitaryan (74′ Calhanoglu), Gosens; Dzeko, Correa (73′ Lautaro). Allenatore: Inzaghi.