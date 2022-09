Milan, Blue Skye rinuncia al ricorso contro Elliott: le ultime

Milan, il passaggio da Elliott a RedBird è definitivo

Il passaggio del Milan da Elliott a RedBird è definitivo: Blue Skye, società ex socio di minoranza nella gestione del Milan passato da Yonghong Li a Elliott, aveva annunciato di essere stato truffata dalla cessione societaria siglata dal fondo USA al fondo RedBird di Gerry Cardinale.

Come riporta Ansa però, la Blue Skye ha rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza che aveva presentato per bloccare la vendita del club rossonero. La società con sede in Lussemburgo ha preso atto, come emerso dall’udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo.