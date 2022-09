Milan, Pioli senza attaccanti: Maldini torna sul mercato?

Rebic e Origi out, Giroud senza riserva

Alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria, il Milan deve fare i conti con gli infortuni. Se Florenzi non lo vedremo per diverso tempo sul rettangolo verde, è anche vero che davanti i rossoneri non se la passano meglio. Rebic è alle prese con un problema all’ernia e ha scelto la terapia conservativa per evitare l’operazione e provare a rientrare il prima possibile con il Milan e sperare nella convocazione per il Mondiale. Origi, invece, volerà in Belgio per farsi curare il problema al tendine.

Il nome di lusso arriva dal Real Madrid

Da tempo i rossoneri cercano un esterno d’attacco a destra che all’occorrenza possa giocare anche trequartista o punta. Marco Asensio è perfetto per le caratteristiche di questo Milan. È un ala destra ma consentirebbe di spostare all’occorrenza De Ketelaere come punta e lo spagnolo sulla trequarti centrale.