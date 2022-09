Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la vittoria in extremis in campionato, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa nella Champions League. La sfida contro il Viktoria Plzen è quella più agevole, sulla carta, nel girone di ferro dei nerazzurri. Ma i cechi nascondono comunque delle insidie. Tanto più per una squadra che sta cercando di trovare le sue certezze. In avanti mancherà ancora Lukaku, con Dzeko che affiancherà Lautaro Martinez. A centrocampo, spazio alla mediana titolare con la coppia di esterni che sarà Dumfries-Gosens.

Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.Bilek

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez

Viktoria Plzen-Inter, precedenti

Questa sarà il primo incrocio tra le due squadre in Europa. L’ultima volta che l’Inter è stata in Repubblica Ceca è stato nei gironi dell’annata 19/20 quando Lukaku e Lautaro regolano per 3-1 lo Slavia Praga. L’ultima volta che il Viktoria Plzen ha ricevuto un’italiana è stato nella stagione 18/19 quando la Roma perse a Praga per 2-1 nei gironi di Champions.

Viktoria Plzen-Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sport 4K, Sky Sport