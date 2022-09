Calciomercato Inter, il terzino punta alla permanenza in Spagna: Marotta avvisato

Jordi Alba vuole rimanere in patria, due club su di lui

L’Inter punta a un rinforzo sulla fascia sinistra. Nelle ultime ore tiene banco l’idea Jordi Alba in scadenza col Barcellona. Il terzino non rinnoverà con i blaugrana e diversi club stanno riflettendo su questa opportunità. La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere in Spagna dove lo prenderebbero molto volentieri Atletico Madrid e Valencia. In questo momento il suo approdo in Serie A resta molto complicato.

Juventus e Inter alla finestra

Su Jordi Alba da diverso tempo c’è l’interesse di Juventus e Inter. I bianconeri devono prima liberarsi di Alex Sandro e lo spagnolo rappresenterebbe comunque il piano B a Grimaldo. l’Inter deve assolutamente cedere Gosens per provare a fare un tentativo nei prossimi mesi.