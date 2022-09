Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta un esterno: Gosens pronto a partire?

I neroazzurri lavorano per colmare il gap

Dopo la partenza con destinazione Tottenham in Premier League di Ivan Perisic, l’Inter sta ancora facendo i conti con il problema legato alla fascia sinistra. Nonostante i 25 milioni sborsati dalla società per prendersi Robin Gosens dall’Atalanta, il problema continua a persistere. Il calciatore tedesco infatti non sta ripagando le aspettative che gli erano state riposte, motivo per cui nelle ultime ore dell’ormai chiusa sessione estiva di mercato si era fatto avanti il Bayer Leverkusen per acquistarlo.

Calciomercato Inter, quali le possibilità

Molto probabilmente quindi il calciatore tedesco lascerà i neroazzurri nel prossimo mercato invernale. Nel frattempo però la società milanese studia le alternative. L’osservato speciale è Fabiano Parisi calciatore dell’Empoli classe 2000. l’esterno sinistro si sta mettendo in luce in questa prima fase della stagione attirando su di lui l’attenzione oltre che dell’Inter stessa, anche della Fiorentina, del Torino, del Leeds e del Nizza.