Calciomercato Juventus, i bianconeri giocano contro il suo futuro: Cherubini valuta

Calciomercato Juventus, stasera allo Stadium tona la Champions

La prima giornata non è stata troppo fortuna per i bianconeri che hanno perso 2 a 1 contro il fantastico PSG. Nonostante un bel secondo tempo svolto, la Juventus è costretta a rincorrere i primi 3 punti. Questa volta l’avversario, dovrebbe essere alla portata, ma il vero vantaggio e giocare davanti ai propri tifosi.

Calciomercato Juventus, Alejandro Grimaldo obiettivo principale

Il terzino spagnolo, classe 1996, gioca nel Benfica dal 2016 anche se è cresciuto nella Cantera del Barcellona. Grimaldo, di piede mancino, è abile specialmente in fase offensiva, a fornire assist e nei calci da fermo. Per questo è il sostituto perfetto di Alex Sandro, che in scadenza e non verrà rinnovato.