Calciomercato Lazio, tanti dubbi per Sarri: il centrocampista lascia la Capitale?

Calciomercato Lazio, Sarri potrebbe offrirgli una chance

La Lazio ha lavorato molto bene sul mercato, lo confermano i risultati che stanno arrivando. I nuovi acquisti, esempio, Cancellieri e Romagnoli sono quelli che hanno convinto di più mister Sarri. Il difensore è un pilastro mentre, quello che doveva essere il vice Immobile, viene impiegato maggiormente sulla fascia così come Felipe Anderson.

Calciomercato Lazio, rebus Romero: prestito o conferma ?

Come abbiamo detto in precedenza, i biancocelesti, sono sistemati bene in campo. Ora, però, torna l’Europa. La prima giornata è stata facile asfaltando il Feyenoord, adesso l’avversario si chiama Midtjylland. C’è un problema in attacco visto che Zaccagni e Pedro sono fermi ai box, quindi Sarri potrebbe dare una chance Luka Romero. Il club, però, continua a guardarsi intorno nel caso ci siano offerte per il ragazzo di 17 anni.