Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per lo spagnolo: Pioli da l’ok

Buone possibilità di vedere l’asso spagnolo a Milano

Nonostante la sessione di mercato estiva sia ormai chiusa, il Milan sta continuando a monitorare e progettare quella che sarà la squadra del futuro. Maldini e Massara stanno seguendo alcuni nomi interessanti tra i quali risulta esserci anche Marco Asensio. Sebbene il trequartista classe 96 vada in scadenza di contratto a giugno 2023, la rottura tra il calciatore e il Real Madrid sembra sempre più vicina.

A testimoniare tale ipotesi è l’ennesima panchina collezionata dallo spagnolo nella recente gara con il Maiorca. Infatti dopo essersi scaldato a lungo per entrare, mister Ancelotti alla fine ha deciso di farlo risedere. Ovviamente tale episodio è stato preso male da Asensio che non ha fatto mistero del suo disagio lasciandosi andare ad una reazione rabbiosa. Tutto ciò chiaramente va a favore del Milan che però dovrà vedersela con la concorrenza del Barcellona, pronto a tentare l’assalto per aggiudicarselo.