Calciomercato Roma, il Chelsea spaventa i giallorossi per Abraham: le ultime

Calciomercato Roma, il Chelsea pronto a riprendersi Abraham

L’inizio di stagione di Tammy Abraham con la Roma è stato caratterizzato da alcune difficoltà nonostante i due gol pesanti segnati contro Juventus ed Empoli che sono valsi complessivamente 4 punti ai giallorossi. Su Abraham però, vale ancora il diritto di riacquisto da parte del Chelsea dalla prossima estate, e i londinesi sembrano intenzionati ad esercitarlo.

Mercato Roma, le parole del patron del Chelsea Todd Boehly

A proposito della situazione di Abraham, arrivano le parole del nuovo presidente del Chelsea Todd Boehly alla SALT Conference: “Si guardi cosa ha sviluppato la nostra accademia, sede nel recente passato della rcrescita di giocatori come Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount, Trevoh Chalobah. Abbiamo una decina di giocatori in prestiti in questo momento ma sono controllati da noi. Alcuni giocano ancora per noi, su altri conserviamo il diritto di riacquisto”