Calciomercato Roma, occasione ghiotta dalla Premier: lo ha chiesto Mourinho

Il difensore non rinnova, Tiago Pinto pensa al colpo a zero

A gennaio la Roma farà di tutto per regalare un difensore al proprio mister. Fino ad allora, però, la rosa giallorossa rimarrà invariata. Tiago Pinto non è intenzionato a puntare su svincolati come Zagadou e Maksimovic che non danno certezze a livello fisico. Ecco allora che si è presentata un’occasione a parametro zero per la prossima estate. Sarà divorzio tra Tuanzebe e il Manchester United al termine del contratto in scadenza a giugno 2023 e la Roma ci fa un pensierino.

Axel Tuanzebe, è lui l’uomo giusto per Mourinho?

Tuanzebe è uno di quei difensori rocciosi che piacciono a Mourinho. Se nei primi metri fa grande fatica a tenere un giocatore agile, è sicuramente più bravo nelle corse sul lungo per recuperare l’attaccante. Non è da escludere un possibile tentativo a gennaio della Roma a costi molto ridotti.